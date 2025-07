Interviene per sedare la rissa ma il branco maranza aggredisce il poliziotto | ferito

Porto San Giorgio (Fermo) 27 luglio 2025 - Sono intervenuti per sedare una rissa e, invece, si sono trovati a far fronte al branco scatenato che li ha aggrediti e insultati. E’ accaduto la notte appena trascorsa a piazza Mentana e a farne le spese sono stati due agenti della polizia di Fermo, uno dei quali è stato spintonato e fatto cadere da un giovane che è stato poi condotto in questura e denunciato. Erano da poco passate le 4 quando alla sala operativa della polizia è giunta una richiesta d’intervento per una rissa in corso: nello specifico c’era un ragazzo che era stato preso di mira da un gruppo di giovanissimi che avevano fatto scattare una vera e propria caccia all’uomo nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Interviene per sedare la rissa, ma il branco maranza aggredisce il poliziotto: ferito

