Internazionale Under14 Gazzetti inarrestabile in singolo e in doppio

Splendida doppietta di Marta Gazzetti (foto) al torneo internazionale Under 14 di Sassuolo. Ad una settimana dalla vittoria nell’Open CL di San Martino in Rio, dove in finale aveva battuto la mamma, Elisabetta Leoni, la giovane atleta del Circolo Tennis Correggio si aggiudica singolare e doppio del prestigioso Memorial Angelo Rossini, confermando i grandi progressi di quest’anno: nella gara individuale, dove era testa di serie numero 4, la classe 2011 si fa strada nella parte bassa del tabellone regolando 7-6, 6-1 nei quarti Gioia Bonomi e replicando col 6-2, 6-3 in semifinale con la tedesca Greta Voget; nel match decisivo, poi, affermazione in rimonta su Nicoletta Cavalieri col punteggio di 4-6, 6-4, 6-4. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Internazionale Under14. Gazzetti inarrestabile in singolo e in doppio

