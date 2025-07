Interessi umbri svenduti Medioetruria è polemica sulla scelta di Rigutino

"Quella sulla stazione Medioetruria a Rigutino è una giravolta clamorosa da parte della Giunta Proietti, che conferma un modo di governare ormai tristemente noto: prima dicono una cosa, poi fanno l’esatto opposto. Come sulla manovra fiscale, sulla sanità, sul Nodo di Perugia e sul Termovalorizzatore". È quanto afferma il consigliere regionale di Umbria Civica (centrodestra), Nilo Arcudi, che ricorda come l’assessore De Francesco De Rebotti abbia in un primo tempo detto sì alla soluzione di realizzare la stazione dell’Alta Velocità Ferroviaria a Creti (Valdichiana) e poi di aver cambiato idea su ‘pressione’ del governatore toscano, Eugenio Giani. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Interessi umbri svenduti". Medioetruria, è polemica sulla scelta di Rigutino

Medioetruria, si cambia. Giani ha deciso: Rigutino. “Ora la firma con l’Umbria” - Perugia, 22 luglio 2025 – Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, cambia marcia sulla stazione Medioetruria.

Medioetruria punta Rigutino. Giani: "È la stazione ideale". Lavoro avanzato con l’Umbria. I legami con Siena e Perugia - La cura del ferro passa anche da Medioetruria. Una "rivoluzione" nella mobilità con un hub dell’ alta velocità per collegare meglio e di più l’Italia centrale a quella settentrionale.

"Medioetruria, rivoluzione strade". Il sindaco esulta per la linea Giani. Impegni sui collegamenti con Rigutino - Se tutto va secondo la trama che Giani sta tessendo, da Arezzo partirà a breve un treno, direttissimo, per Roma.

