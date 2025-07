Inter Under-23 Vecchi | Mostrato carattere! Primo indizio sul modulo

La prima amichevole stagionale dell’Inter Under-23 di Stefano Vecchi, terminata 2-2 contro il Trento, ha offerto subito uno spunto interessante sul piano tattico. Il tecnico nerazzurro ha infatti scelto di affidarsi a un inedito 3-4-2-1, modulo che rispecchia fedelmente quello utilizzato in queste settimane anche da Cristian Chivu in prima squadra. STESSO MODULO – Una scelta che potrebbe non essere casuale quella dell’Inter Under-23 guidata da Stefano Vecchi, che scende in campo con il 3-4-2-1: il club sembra intenzionato a uniformare lo stile di gioco tra le varie squadre, facilitando così l’integrazione dei giovani nel gruppo maggiore. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter Under-23, Vecchi: «Mostrato carattere!». Primo indizio sul modulo

