Inter Under-23 pareggio in rimonta nella prima storica partita in amichevole col Trento

Finisce con un pareggio ricco di emozioni la prima, storica uscita dell’Inter U23, che allo stadio “Briamasco” di Trento ha strappato un convincente 2-2 contro i padroni di casa dell’AC Trento. PRIMA STORICA PARTITA – Un debutto assoluto per la neonata formazione dell’ Inter Under-23, che ha mostrato carattere, personalitĂ e spirito di squadra, riuscendo a rimontare per ben due volte un avversario esperto e giĂ piĂą rodato. Il match si è acceso intorno alla mezzora, quando il Trento è passato in vantaggio con un colpo di tacco spettacolare firmato Benedetti, abile a deviare in rete un cross dalla sinistra. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter Under-23, pareggio in rimonta nella prima storica partita in amichevole col Trento

In questa notizia si parla di: inter - prima - storica - trento

Inter-Barcellona, escono prima del gol di Acerbi? Beffa incredibile per questi tifosi - A un passo dalla fine del match di Champions League, quando in molti hanno pensato che Inter-Barcellona sarebbe finita 2-3, qualche tifoso deluso ha deciso di lasciare San Siro prima del termine della partita.

Donnarumma rinnova al Psg? Ecco la prima offerta dell’Inter! - Gianluigi Donnarumma è in scadenza a giugno del 2026 ed è ancora in dubbio il suo rinnovo con il Psg.

Vanoli in conferenza stampa prima di Torino-Inter: data e ora - Vanoli presenterĂ il match tra Torino e Inter di campionato in conferenza stampa, match valido per la trentaseiesima giornata di Serie A.

A Trento per la prima, storica uscita dell'Inter U23 @fcin1908it Vai su X

La prima pagina della Gazzetta di oggi: STRAPPO INTER Vai su Facebook

Inter U23, prima amichevole per i ragazzi di Vecchi: le scelte di formazione; Nasce l’Inter U23: Stefano Vecchi sarà l’allenatore; Serie C. Il Trento al Briamasco in amichevole con l'Inter U 23.

Inter U23, pareggio nella prima storica uscita: Trento rimontato due volte, in gol Topalovic e Fontanarosa - E' finita in parità la prima, storica partita giocata dalla neonata Inter U23, capace di rimontare per ben due volte il Trento a domicilio nel test amichevole andato in scena allo' stadio Briamasco'. msn.com scrive

Inter Under-23, pareggio in rimonta nella prima storica partita in amichevole col Trento - Finisce con un pareggio ricco di emozioni la prima, storica uscita dell’Inter U23, che allo stadio “Briamasco” di Trento ha strappato un convincente 2- Segnala inter-news.it