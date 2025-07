Inter U23 termina con il risultato di 2-1 la prima storica amichevole | sconfitta di misura contro il Trento

Inter U23, Topalovic segna il primo gol ufficiale, ma i nerazzurri cedono 2-1 nella prima storica sfida amichevole contro il Trento. La prima, storica amichevole dell' Inter U23 si chiude con una sconfitta di misura per 2-1 sul campo del Trento, in un match che ha comunque offerto spunti interessanti per la neonata formazione nerazzurra guidata da Stefano Vecchi. Allo Stadio Briamasco, i giovani dell'Inter hanno affrontato una squadra esperta e organizzata, vendendo cara la pelle e riuscendo a mettere in mostra alcune individualitĂ di talento che potrebbero essere promosse in Serie A. La cronaca della gara ha visto i padroni di casa passare in vantaggio al 30' con Benedetti, bravo a sfruttare una disattenzione difensiva nerazzurra.

Storica elezione: un americano diventa Papa per la prima volta nella storia - Roma - Robert Francis Prevost, agostiniano di Chicago con lunga esperienza in Perù, è stato eletto Papa con il nome di Leone XIV, segnando una svolta epocale.

L’America’s Cup 2027 si terrà a Napoli: una prima storica per l’Italia - ABBONATI A DAYITALIANEWS Meloni: “Un orgoglio nazionale, un riconoscimento alla nostra identità marittima”.

La prima storica retrocessione della Sampdoria in Serie C scatena reazioni “discutibili” in classe con bara e croce blucerchiata. Come intervenire tra ironia e responsabilità ? - Per la prima volta nella sua storia, la Sampdoria è retrocessa in Serie C, chiudendo una stagione disastrosa con ben quattro allenatori avvicendatisi sulla panchina.

