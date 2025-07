Inter U23 sarà a Trento la prima amichevole dei giovani nerazzurri | chi saranno i giocatori in campo con la squadra di Vecchio

Inter U23, esordio storico a Trento: la prima amichevole della nuova squadra dei nerazzurri guidata da Vecchio. Domenica 27 luglio 2025 resterà una data simbolica per la storia dell’ Inter. Per la prima volta, infatti, la neonata Inter U23 è scesa in campo in un test amichevole ufficiale. Teatro di questo debutto lo Stadio Briamasco di Trento, dove i nerazzurri hanno sfidato i padroni di casa, dando così un assaggio delle sfide che li attendono nel prossimo campionato di Serie C. La creazione della formazione Under 23 rappresenta un passo strategico importante per il club, che ha deciso di seguire l’esempio già tracciato da Juventus Next Gen. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter U23, sarà a Trento la prima amichevole dei giovani nerazzurri: chi saranno i giocatori in campo con la squadra di Vecchio

