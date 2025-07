Inter U23 le immagini del Club dopo la prima storica apparizione della seconda squadra nerazzurra! – FOTO

Inter U23, pari con il Trento nella prima amichevole: sorrisi e buone sensazioni al Briamasco. La nuova avventura dei nerazzurrini di Vecchi parte con un 2-2. La prima uscita ufficiale della Inter U23 lascia un sorriso a Stefano Vecchi e al suo gruppo. Nella storica amichevole giocata allo stadio Briamasco contro il Trento, i giovani nerazzurri hanno mostrato carattere, qualità e voglia di imporsi, rimontando due volte e chiudendo la partita sul 2-2. Un risultato che conta relativamente, ma che offre segnali confortanti in vista della stagione ormai alle porte. La partita è iniziata con un approccio coraggioso da parte dell’ Inter U23, capace di costruire subito occasioni pericolose. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter U23, le immagini del Club dopo la prima storica apparizione della seconda squadra nerazzurra! – FOTO

Inter-Barcellona, escono prima del gol di Acerbi? Beffa incredibile per questi tifosi - A un passo dalla fine del match di Champions League, quando in molti hanno pensato che Inter-Barcellona sarebbe finita 2-3, qualche tifoso deluso ha deciso di lasciare San Siro prima del termine della partita.

Donnarumma rinnova al Psg? Ecco la prima offerta dell’Inter! - Gianluigi Donnarumma è in scadenza a giugno del 2026 ed è ancora in dubbio il suo rinnovo con il Psg.

Vanoli in conferenza stampa prima di Torino-Inter: data e ora - Vanoli presenterà il match tra Torino e Inter di campionato in conferenza stampa, match valido per la trentaseiesima giornata di Serie A.

"Inter favorita per questioni economiche, noi abbiamo 100 reais, loro 1000" La spiegazione di Renato Gaucho prima degli ottavi del Mondiale per Club Vai su Facebook

Morto Ernesto Pellegrini, Inter col lutto al braccio col Psg: è lo storico presidente prima dell'era Moratti; Sarà la dodicesima finale europea dell'Inter: difficile ricordarle tutte vero?; Champions League: goleada PSG, 5-0 e primo titolo a Parigi.

Inter U23, termina con il risultato di 2-2 la prima storica amichevole: buona prova contro il Trento - 2 nella prima storica sfida amichevole contro il Trento La prima, storica amichevole dell’Inter U23 di Stefano V ... Come scrive informazione.it

Inter, ecco le immagini del secondo giorno di allenamento! - Ieri i primi giocatori sono tornati ad Appiano Gentile per ricominciare il lavoro in vista della prossima stagione. Riporta inter-news.it