Inter U23 il tabellino della sfida amichevole terminata 2-2 contro il Trento | i dettagli e i marcatori di oggi

Inter U23, solo un pareggio con il Trento nella prima storica amichevole: 2-2 al Briamasco contro la squadra di Serie C. L’Inter U23 comincia la sua avventura con un pareggio nella prima amichevole ufficiale della stagione, giocata allo stadio Briamasco contro il Trento. La squadra allenata da Stefano Vecchi, dopo i primi giorni di lavoro a Riscone di Brunico, ha mostrato già buoni segnali sia sul piano fisico sia su quello tecnico, chiudendo la sfida sul 2-2 grazie a una rimonta firmata nel recupero. Il primo tempo vede i nerazzurri partire forte, con un pressing alto e buone combinazioni sulle fasce. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter U23, il tabellino della sfida amichevole terminata 2-2 contro il Trento: i dettagli e i marcatori di oggi

In questa notizia si parla di: amichevole - inter - trento - tabellino

Del Piero mette il dito nella piaga per l’Inter: «Psicologicamente il Psg ha gestito la finale come se fosse un’amichevole!» - di Redazione JuventusNews24 Del Piero, ex capitano della Juve, ha commentato così la sconfitta dell’Inter in finale di Champions League contro il Psg.

Inter River Plate, nessun precedente ufficiale tra le due squadre: l’unica amichevole nel 1961 - di Redazione Inter River Plate, giovedì 26 giugno i nerazzurri chiuderanno la loro fase a gironi del Mondiale per Club contro gli argentini: il precedente.

Psg-Inter Miami sembra un’amichevole estiva: 4-0 a fine primo tempo, Messi&C. presi a pallate - Psg-Inter Miami sembra un’amichevole estiva: 4-0 a fine primo tempo, Messi&C. presi a pallate. È una mattanza calcistica più che una partita di football.

BUONE INDICAZIONI PER IL TRENTO NELL’AMICHEVOLE PAREGGIATA 2-2 AL BRIAMASCO CONTRO L’INTER U23; Inter U23: finisce 2-2 l'esordio in amichevole contro il Trento; Trento-Inter U23 1-1 fine pt: magia di Benedetti di tacco, pari di Topalovic.

LIVE Trento-Inter U23: comincia il secondo tempo, confermato solo Spinaccè - 3): Tommasi; Muca, Corradi, Cappelletti (C), Maffei; Aucelli, Fossati, Mehic; Benedetti, Pellegrini, Chinetti. Da fcinter1908.it

LIVE Trento-Inter U23 2-2: colpo di testa di Fontanarosa, pareggio in extremis - 3): Tommasi (1' st Barlocco); Muca (1' st Triacca), Corradi (28' st Calzà), Cappelletti (C) (1' st Trainotti), Maffei (1' st Me ... Scrive fcinter1908.it