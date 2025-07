Inter nuovo intreccio con il Parma | dipende da Lookman

L’Inter non vede l’ora di essere protagonista con nuovi innesti di qualità . Spunta la nuova soluzione, ma dipenderà dal futuro di Lookman: la verità La dirigenza nerazzurra è al lavoro per ultimare gli ultimi colpi in vista della prossima stagione. Chivu ha chiesto ulteriori rinforzi per mirare sempre più in alto: una voglia pazzesca di essere competitivi ancora in Italia e in Europa. Il nuovo percorso sarà più difficile rispetto al passato, ma i nerazzurri ci proveranno fino alla fine. Spunta il nuovo intreccio da Parma: non c’è soltanto Leoni nel mirino di Marotta. – Lapresse – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inter, nuovo intreccio con il Parma: dipende da Lookman

In questa notizia si parla di: inter - intreccio - parma - lookman

Intreccio Inter-Juve: Bastoni e non Yildiz, addio Serie A - La decisione presa chiama in causa pure Milan e Atalanta, nello specifico Reijnders e Lookman. Ecco tutti i dettagli Alessandro Bastoni e Kenan Yildiz, il primo tra i protagonisti della grande cavalcata Champions dell’ Inter e il secondo l’astro nascente del calcio turco e, in teoria, il simbolo della Juventus che verrà .

Grana Inter, pronto il duello con la Juve: intreccio da 40 milioni - Serviranno circa 40 milioni di euro e la capacità di inibire la concorrenza, poi la Juve potrebbe riportare in Serie A un prestigioso profilo del panorama internazionale.

Napoli-Conte, che intreccio: si è messa in mezzo anche… l’Inter - Una frase scambiata durante una festa accende nuovi sospetti. Sottotraccia si muovono alleanze e contatti inattesi.

L’Inter non cambia i piani, Leoni resta è un obiettivo concreto Secondo La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri potrebbero approfittare dell'interessamento del Parma per Sebastiano Il classe 2002 potrebbe far abbassare l'iniziale richiesta dei Ducali che si as Vai su Facebook

Nico Gonzalez lascia la Juventus? L'ipotesi Atalanta, l'interesse dell'Inter e l'intreccio con Lookman; Nico Gonzalez lascia la Juventus? L'ipotesi Atalanta, l'interesse dell'Inter e l'intreccio con Lookman; TS - Parma-Inter, intreccio di mercato: quattro gialloblù sul taccuino dei nerazzurri.

Lookman all'Inter, l'offerta sale a 45 milioni: cosa manca per chiudere - end di attesa, dunque, e poi l’Inter farà la sua nuova mossa per Lookman. Lo riporta corrieredellosport.it

Lookman ha fretta e vuole solo l’Inter: pronto a firmare un maxi contratto - La nuova offerta alla Dea da 45 milioni non arriverà prima di martedì: il nigeriano vuole a tutti i costi giocare con Chivu. Da msn.com