Inter maglia svelata la terza divisa Nike 2025 26 | design Total 90 e colori audaci per il nuovo kit nerazzurro

Inter maglia, il Club mostra a tutti i propri tifosi la nuova terza maglia in vista dell’imminente nuova stagione di Serie A. Footy Headlines ha rivelato in anteprima le immagini della nuova terza maglia dell’ Inter per la stagione di Serie A 202526, realizzata da Nike. Il design si ispira alla storica collezione Total 90, popolare nei primi anni 2000, ma viene reinterpretato con uno stile moderno e aggressivo. La presentazione ufficiale è attesa per agosto 2025, con il kit giĂ pronto a conquistare (o dividere) i tifosi. Il colore dominante della divisa è il Thunder Blue, una tonalitĂ di blu acciaio scura e intensa, che conferisce alla maglia un look deciso e contemporaneo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter maglia, svelata la terza divisa Nike 2025/26: design Total 90 e colori audaci per il nuovo kit nerazzurro

