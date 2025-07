Lo strano destino di una squadra reduce da un secondo posto in campionato e una finale di Champions League. È forse l’amarezza dell’assenza di trofei, o più semplicemente la necessità di un nuovo corso tecnico. Sta di fatto che l’Inter di Christian Chivu potrebbe virare verso le tre punte, soprattutto con Ademola Lookman nel motore. E in uno scenario che rende intoccabili Marcus Thuram come Lautaro Martinez, Denzel Dumfries cade in secondo piano. Sorprendente per un giocatore che a 29 anni ha vissuto la miglior stagione della carriera, segnando 7 reti in campionato e 2 in Champions League con 6 assist complessivi in poco meno di 3. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Inter, il tempo è denaro. La clessidra di Dumfries