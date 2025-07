Inter Frattesi, il centrocampista nerazzurro resta un sogno difficile per Conte, troppa concorrenza nel centrocampo partenopeo. Il nome di Davide Frattesi torna ciclicamente ad essere accostato al Napoli, ma le possibilitĂ di un trasferimento in Campania sembrano, almeno per ora, piuttosto ridotte. Nelle ultime ore il quotidiano Il Mattino ha rilanciato il profilo del centrocampista dell’ Inter e della Nazionale Italiana come possibile rinforzo per la squadra allenata da Antonio Conte. Sul tema si è soffermato anche Antonello Perillo, condirettore della Tgr nazionale e conduttore del programma Note Azzurrissime su Rai Radio Live Napoli. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Frattesi, il Napoli ci pensa ma il trasferimento è in salita: le parole di Antonello Perillo