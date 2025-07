Inter da domani il vero ritiro! Il programma più un evento – Sky

Da domani inizia veramente il ritiro precampionato dell’Inter, che poi porterà al 25 agosto al debutto ufficiale in campionato contro il Torino. LE PROSSIME TAPPE DEL RITIRO INTER – Il raduno dell’Inter è iniziato ufficialmente nella giornata di ieri, con i giocatori che si sono presentati ad Appiano Gentile. Tutti alla Pinetina, fatta eccezione per Davide Frattesi e Mehdi Taremi ( vedi le ultime di mercato sull’iraniano ). Ma il ritiro vero e proprio comincerà da domani. Ecco le ultimissime raccontate dal collega di Sky Sport 24 Matteo Barzaghi: « Da domani si inizierà a fare sul serio con i veri allenamenti e i giocatori che inizieranno a dormire alla Pinetina. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter, da domani il vero ritiro! Il programma più un evento – Sky

In questa notizia si parla di: inter - ritiro - vero - programma

Inter-Barcellona, Pavard lascia il ritiro. La decisione di Inzaghi! – Sky - Inter-Barcellona si disputerà domani 6 aprile alle ore 21 allo Stadio San Siro: di seguito gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Benjamin Pavard.

Salta Inter-Barcellona: ha lasciato il ritiro, non ce l’ha fatta - Brutta notizia per i nerazzurri che non potranno contare sul giocatore. Non sarà convocato: l’indizio non lascia alcun dubbio Ha lasciato il ritiro dell’Inter.

Inter Barcellona, il retroscena da Appiano Gentile: ecco com’è il clima all’interno del ritiro - di Redazione Inter Barcellona, il retroscena da Appiano Gentile: ecco com’è il clima all’interno del ritiro.

Sabato il vero inizio del ritiro dell'#Inter Il programma dei primi giorni di lavoro di #Chivu Vai su X

Oggi inizia il raduno del #Torino prima del ritiro estivo nel Trentino Alto-Adige. Definito il programma prima dell'inizio della #SerieA, con l'#Inter come prima avversaria. Vai su Facebook

Da Bonny a Sucic, tutti ad Appiano per il raduno; Inter, comincia il ritrovo nerazzuro ad Appiano Gentile: il programma; CdS - Inter, il vero ritiro parte sabato: il programma dei primi giorni ad Appiano.

CdS - Inter, il vero ritiro parte sabato: il programma dei primi giorni ad Appiano - Pavard, Bisseck, Calhanoglu, Zielinski e Bonny saranno i primi giocatori ad entrare oggi al centro sportivo dell'Inter ad Appiano Gentile. Come scrive msn.com

Ritiro Inter, conto alla rovescia terminato ma il vero inizio sarà sabato: il programma per i primi giorni di lavoro alla Pientina - Ritiro Inter, conto alla rovescia terminato ma il vero inizio sarà sabato: il programma per i primi giorni di lavoro alla Pientina per gli uomini di Chivu Il conto alla rovescia per l’inizio della nuo ... Riporta informazione.it