Intensità emozioni e polemiche Tutto esaurito per la Giostra ma serve qualche aggiustamento

È stata una bella Giostra, è questo il parere unanime. Una corsa intensa, ricca di emozioni e di livello che ha appassionato il pubblico presente tenendo fino all'ultimo con il fiato sospeso i rionali. I quattro rioni cittadini si sono dati battaglia per tutte le diciotto tornate tanto che la Giostra si è decisa proprio alla fine con il Cervo Bianco che è riuscito a calare il poker. Soddisfatto e non potrebbe essere altrimenti il primo cittadino Alessandro Tomasi. "È stata una Giostra contesa, ricca di tensione – afferma il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi – Direi che siamo tutti molto soddisfatti e parlo non solo dell'amministrazione comunale ma soprattutto del pubblico e dei rioni che ci hanno regalato un grande spettacolo.

