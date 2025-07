Intelligenza emotiva | la dote raffinata per un rapporto di coppia sano e duraturo

Life&People.it L ’ intelligenza emotiva costituisce la chiave primaria per costruire e nutrire un rapporto di coppia sano e duraturo. Questa dote sottile di saper gestire le proprie emozioni e quelle altrui si afferma come vero segreto per portare avanti relazioni profonde e resilienti nel tempo. Non stiamo parlando di una capacitĂ innata, ma di una qualitĂ personale che può essere allenata proprio come un muscolo. Sguardi, piccole pause tra una frase ed un’altra, comprendere ciò che prova l’altro senza farsi travolgere da ciò che si sente: non è soltanto amore, ma anche una presa di coscienza di sĂ©. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

Richard Gere a Milano contro Trump: “Leader con poca intelligenza emotiva”. E chiede un applauso per Gaza - Milano si trasforma in palcoscenico per un attacco frontale a Donald Trump. Richard Gere, star di Hollywood e attivista da sempre impegnato per i diritti umani, ha scelto il cinema Anteo del capoluogo lombardo per lanciare bordate pesantissime contro il presidente degli Stati Uniti, definendolo senza mezzi termini un leader inadeguato.

“Donald Trump ha un basso livello di intelligenza emotiva, per dire la cosa meno importante. Non lasceremo che leader idioti ci dividano”: così Richard Gere che poi aggiunge “io e mia moglie pensiamo a Gaza” - “Io sono americano e adesso nel mio Paese ci troviamo un leader che ha un basso livello di intelligenza emotiva, per dire la cosa meno importante”: così Richard Gere a proposito di Donald Trump.

Apprendere con senso: metacognizione, intelligenza emotiva e tecnologie - Tempo di bilanci di fine anno scolastico, tempo di analisi profonde per comprendere il senso del lavoro fatto e dei risultati raggiunti e allo stesso tempo pianificare le azioni di miglioramento necessari per una didattica efficace e per ritrovare quella passione che solo la ricerca educativa, la sperimentazione e la crescita professionale sa dare.

