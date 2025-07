Inseguimento da film tra Qualiano e Giugliano | 28enne arrestato con droga e soldi

Operazione antidroga della Polizia Municipale di Qualiano: sequestri e arresto dopo una fuga rocambolesca. QUALIANO (NA) – Inseguimento ad alta velocità , tentato investimento di un agente, droga e soldi nascosti in auto: è il bilancio di un’operazione antidroga conclusa sabato sera dalla Polizia Municipale di Qualiano, che ha portato all’arresto di un 28enne di Giugliano, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, identificato come C.C., è stato bloccato dopo una spettacolare fuga in auto iniziata a un posto di controllo in via Santa Maria a Cubito. A bordo di una Smart Fortwo senza assicurazione, ha ignorato l’alt degli agenti, cercando addirittura di investirne uno prima di lanciarsi in una pericolosa corsa tra le strade di Qualiano e Giugliano. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it