Inquinamento e scarichi fognari parola all' esperto | Lo Stretto si salva grazie alle correnti

"La situazione dei nostri scarichi non è perfetta, è migliorata ma ci sono ancora diversi problemi. Lo Stretto però ci aiuta a compensare tutte queste magagne". Il mare attorno a Messina presenta delle problematiche, rese meno evidenti dalla presenza delle correnti. Ad affermarlo è Antonio Di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: scarichi - stretto - correnti - inquinamento

Inquinamento e scarichi fognari, parola all'esperto: "Lo Stretto si salva grazie alle correnti" https://ift.tt/Ks9Mu0y https://ift.tt/d8qNTj9 Vai su X

Inquinamento e scarichi fognari, parola all'esperto: Lo Stretto si salva grazie alle correnti; In mare con la guardia costiera, cosa abbiamo scoperto a bordo della vedetta che ogni giorno pattuglia lo Stretto; Mare sporco, una cabina di regia per scoprire le cause: Problema comune, agiamo uniti.