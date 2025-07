Innovazione, grazie ad AI e deep learning possibile osservare l’aggregazione delle proteine.

Attraverso un sistema di  imaging autonomo, basato sul deep learning e l’intelligenza artificiale, è stato possibile osservare l’aggregazione di proteine mal ripiegate. A riuscirci gli scienziati della Scuola Politecnica Federale di Losanna (EPFL), che hanno pubblicato un articolo sulla  rivista Nature Communications  per rendere noti i risultati del proprio lavoro. Il team, guidato da  Khalid Ibrahim, Aleksandra Radenovic, Hilal Lashuel e Robert Prevedel, ha sviluppato  un sistema di imaging autonomo che sfrutta diversi metodi di microscopia per tracciare e analizzare l’aggregazione proteica in tempo reale, o anticiparla prima che inizi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it