Innovazione creato un software che predice il comportamento delle cellule del cancro 

Analogamente ai modelli meteorologici che prevedono l’arrivo di tempeste, i ricercatori hanno ora sviluppato un metodo per prevedere l’attivitĂ cellulare nei tessuti nel tempo. Il nuovo software combina  tecnologie genomiche con modelli computazionali per prevedere i cambiamenti comportamentali delle cellule, come la comunicazione tra cellule che potrebbe favorire la proliferazione di cellule tumorali. I ricercatori dell’ Institute for Genome Sciences (IGS) della University of Maryland School of Medicine (UMSOM) hanno co-diretto lo studio, pubblicato online il 25 luglio sulla rivista Cell. 🔗 Leggi su Ildenaro.it