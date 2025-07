Inghilterra Women campione d’Europa battuta la Spagna!

L'Inghilterra si conferma regina del calcio femminile europeo. Le "Lionesses" hanno conquistato il secondo titolo continentale consecutivo battendo la Spagna nella finalissima di Euro 2025 giocata allo stadio St. Jakob-Park di Basilea. Dopo un match combattuto ed emozionante terminato 1-1 nei tempi regolamentari, la nazionale inglese ha avuto la meglio ai calci di rigore con il punteggio di 4-2. IN FINALE – L' Inghilterra Women, che precedentemente aveva eliminato l'Italia Femminile, vince l'Europeo contro la Spagna in finale. La gara si è aperta con la Spagna più intraprendente: al 25', Mariona Caldentey ha sbloccato il punteggio con una precisa conclusione su assist di Ona Batlle, punendo una difesa inglese poco reattiva nell'occasione.

