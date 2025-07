Infortunio Cabal finalmente arrivano buone notizie sull’esterno colombiano | il grave stop è ormai alle spalle! Il sudamericano è pronto a fare questo | la notizia

Infortunio Cabal, il poliedrico esterno colombiano torna a disposizione di Tudor alla Continassa: la notizia. Secondo quanto riportato da La Stampa, Juan Cabal è finalmente pronto a tornare in campo. Dopo mesi di assenza a causa di una grave rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro, il difensore della Juventus è tornato ad allenarsi con il gruppo, portando una ventata di entusiasmo in casa bianconera. Per Igor Tudor, che ha bisogno di tutti gli elementi della sua rosa, questa è una notizia molto positiva, in quanto Cabal può finalmente riprendersi il tempo perduto. Acquistato la scorsa estate dalla Juventus, Cabal aveva mostrato subito buone potenzialitĂ , tanto che il club bianconero decise di battere la concorrenza dell’ Inter con un investimento che ammontava a 11 milioni di euro piĂą 2 di bonus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Cabal, finalmente arrivano buone notizie sull’esterno colombiano: il grave stop è ormai alle spalle! Il sudamericano è pronto a fare questo: la notizia

In questa notizia si parla di: cabal - finalmente - esterno - colombiano

Cabal Juventus, al J Medical si rivede anche il colombiano! L’abbraccio dei tifosi bianconeri, che lo aspettano in campo – VIDEO - L’abbraccio dei tifosi bianconeri, che lo aspettano ora in campo (dal nostro inviato al J Medical) – Questa matti ... juventusnews24.com scrive

Juventus, quando torna Cabal? - Se Gleison Bremer corre spedito verso il rientro in campo e mette nel mirino il ritorno totale per la prima di campionato quella in programma contro il Parma discorso. Da ilbianconero.com