Inferno di fuoco a Villasimius | incendiari in azione bagnanti intrappolati tra le fiamme a Punta Molentis

La Sardegna torna a bruciare. Nel pomeriggio di oggi un vasto incendio ha devastato la vallata e il litorale di Punta Molentis, una delle aree più rinomate del territorio comunale di Villasimius, nel sud dell’Isola. Secondo i primi accertamenti, l’origine del rogo sarebbe dolosa: complice il vento di maestrale, le fiamme si sono propagate a grande velocità , alimentate dalla vegetazione fitta e secca, fino a minacciare i numerosi bagnanti presenti sulla spiaggia. In pochi minuti la situazione è precipitata. Centinaia di persone, rimaste intrappolate, sono state costrette a cercare riparo in mare. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Inferno di fuoco a Villasimius: incendiari in azione, bagnanti intrappolati tra le fiamme a Punta Molentis

