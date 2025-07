Inferno di fuoco a Villasimius bagnanti in fuga dalla spiaggia

L’estate 2025 si sta trasformando in una stagione drammatica per la Sardegna, flagellata da una serie di incendi devastanti che stanno mettendo in ginocchio il territorio. Il caldo estremo, con punte superiori ai 40 gradi, unito al vento di maestrale che da ore soffia violentemente sul sud dell’isola, ha contribuito a far divampare focolai in diverse aree, rendendo estremamente complesso il lavoro delle squadre antincendio e mettendo a rischio l’incolumità pubblica. Il rogo più grave si è sviluppato nel pomeriggio di domenica 27 luglio nella rinomata località turistica di Villasimius, in provincia di Cagliari, e più precisamente nei pressi della celebre spiaggia di Punta Molentis. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Inferno di fuoco a Villasimius, bagnanti in fuga dalla spiaggia

