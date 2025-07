Inferno a Villasimius Sardegna le fiamme raggiungono la spiaggia | bagnanti salvati con i gommoni

Roma, 27 luglio 2025 – Bagnanti in fuga, strade intasate, parcheggi-trappola e gli elicotteri che disperatamente provano a contenere le fiamme. È Un’altra giornata di incendi e di paura in Sardegna. I roghi, alimentati dal forte vento e dalle elevate temperature, si sono propagati velocemente a Punta Molentis, Villasimius, fino ad arrivare a ridosso della spiaggia bloccando molte delle vie di fuga ai bagnanti. Mobilitata anche la Capitaneria di porto di Cagliari per una possibile operazione di soccorso dal mare. Anche se l'intervento potrebbe essere reso difficile dal forte vento di maestrale che da qualche ora si sta abbattendo sul sud Sardegna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Inferno a Villasimius (Sardegna), le fiamme raggiungono la spiaggia: bagnanti salvati con i gommoni

Incendio a Villasimius, fiamme vicino alla spiaggia: bagnanti in fuga. Operazione di salvataggio dal mare

Tantissime le foto mandate a Casteddu Onljne dai bagnanti impauriti dalle fiamme e dalle enormi colonne di fumo che deturpano il paesaggio in una delle zone più belle della Sardegna

