Anche a Laguna Seca un solo uomo ha dominato la scena: Alex Palou. Il #10 di Chip Ganassi Racing replica dalla pole quanto fatto lo scorso anno siglando l’ottava affermazione nella NTT IndyCar Series 2025, il catalano allunga in classifica e si avvicina sempre più al quarto titolo. La partenza è stata perfetta da parte di Alex Palou (Ganassi #10). Lo spagnolo ha annullato ogni attacco da parte della Chevrolet #5 di Pato O’Ward (McLaren #5). Il messicano non è riuscito ad impensierire il catalano, ma ha anche dovuto lasciar sfilare Colton Herta (Andretti #26), unico dei primi ad aver montato in partenza un treno nuovo di gomme dure. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - IndyCar, Palou vince anche a Laguna Seca. Titolo sempre più vicino