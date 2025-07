India calca in tempio Hindu | 6 morti

10.00 Almeno sei morti e decine di feriti in una calca all'interno di un tempio Hindu in India, dove migliaia di fedeli erano radunati in processione e in preghiera nei vari percorsi dell'enorme luogo di culto. La tragedia, durante un pellegrinaggio nella città di Haridwar, sarebbe stata causata da un cavo elettrico dell'alta tensione caduto proprio dove i devoti erano in processione. Panico e fuggi fuggi dell'enorme folla nel tempio Mansa Devi, che si trova su una collina e molto frequentato nei fine-settimana. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: tempio - india - calca - hindu

India, calca al tempio Mansa Devi: 6 morti e decine di feriti - Una calca improvvisa in un popolare tempio induista nel nord dell’India ha provocato almeno sei morti e decine di feriti, secondo quanto riferito domenica dalle autorità locali.

In India almeno 6 persone sono morte nella calca mentre facevano la fila per una celebrazione indù; Calca in un tempio dell’India meridionale, almeno 6 morti; India, almeno 121 morti per la calca a un raduno religioso.

India, calca al tempio Mansa Devi: 6 morti e decine di feriti - Una calca improvvisa in un popolare tempio induista nel nord dell’India ha provocato almeno sei morti e decine di feriti, secondo quanto riferito domenica ... Segnala msn.com

In India almeno 6 persone sono morte nella calca mentre ... - Il Post - Mercoledì sera in India almeno sei persone sono morte e 35 sono rimaste ferite in una calca creatasi davanti a una scuola dove venivano distribuiti i biglietti gratuiti per l’annuale ... Da ilpost.it