India calca al tempio induista provoca morti e feriti | la situazione in ospedale

Una calca improvvisa si è creata in un popolare tempio induista nel nord dell’India e ha provocato almeno sei morti e diversi feriti, hanno riferito domenica le autorità locali. L’incidente è avvenuto nella città di Haridwar, dopo che — secondo quanto riportato — un cavo elettrico ad alta tensione è caduto lungo un sentiero del tempio, scatenando il panico tra la folla di fedeli. Secondo il funzionario di polizia Pramendra Singh Doval, 29 persone sono rimaste ferite e ci sono anche dei morti. Polizia e soccorritori sono accorsi rapidamente e hanno avviato le operazioni di salvataggio. I feriti sono stati trasportati in un ospedale locale, secondo quanto riferito dai funzionari. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - India, calca al tempio induista provoca morti e feriti: la situazione in ospedale

