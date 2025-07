Incontro in Municipio tra il Sindaco e Wael Al-Dahdouh giornalista di Gaza

Il sindaco Massimo Mezzetti ha incontrato il giornalista palestinese Wael Al-Dahdouh, caporedattore di Al Jazeera a Gaza, a Modena per un incontro con la cittadinanza. Il giornalista, che ha visto la sua famiglia sterminata a causa degli attacchi dell'esercito israeliano, era accompagnato dalla. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: giornalista - incontro - sindaco - wael

Trump insulta un giornalista durante un incontro: “Zitto, cre**no” - Durante l’incontro ufficiale con il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa nello Studio Ovale, il presidente Donald Trump perde la calma di fronte a una domanda sui media e sull’acquisto del prossimo Air Force One.

Guerra senza fine: un incontro sull’Ucraina con un giornalista appena rientrato dal Donbas - LECCE - Guerre senza fine. È il titolo di un incontro fissato per sabato 14 giugno, a partire dalle 18, nell’ex Convitto Palmieri di Lecce.

Calciomercato Juventus, il giornalista non ha dubbi: in quell’unico incontro si deciderà il futuro di quel big bianconero! Cosa trapela - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juventus: l’attaccante sembra sempre più orientato verso l’addio! La rivelazione non lascia spazio a dubbi.

Incontro in Municipio tra il Sindaco e Wael Al-Dahdouh, giornalista di Gaza; Modena, venerdì 25 luglio incontro pubblico con il giornalista palestinese Wael Al-Dahdouh; Consegnate le Chiavi della Città al reporter palestinese Wael Al-Dahdouh: Simbolo della stampa libera.

Il sindaco di Modena ha incontrato il giornalista palestinese Wael Al-Dahdouh - Dahdouh, caporedattore di Al Jazeera a Gaza, a Modena per un incontro con la cittadinanza. Da sassuolo2000.it

Le Chiavi della Città di Bari a Wael Al-Dahdouh dal sindaco Vito ... - Nella sala consiliare di Palazzo di Città, il sindaco di Bari Vito Leccese ha consegnato le Chiavi della Città a Wael Al- affaritaliani.it scrive