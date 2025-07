Incinta al sesto mese perde la vita in un incidente | Sara Turzo era andata a un matrimonio in Puglia

Si chiamava Sara Turzo la donna incinta originaria di Ortona che ha perso la vita nella notte in un tremendo incidente stradale lungo la statale 16, all'altezza dello svincolo per Mola di Bari.Secondo quanto si è appreso la donna, 33 anni, al sesto mese di gravidanza, si trovava in Puglia per. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Zoe Anne Guaiti muore in sala parto, incinta al sesto mese: “Infezione fulminante” - Una vicenda che ha sconvolto la comunità trentina e ha lasciato un vuoto incolmabile in una famiglia che si preparava ad accogliere una nuova vita.

Donna incinta al sesto mese muore in sala parto - La giovane donna si è spenta nella notte tra domenica e lunedì. Era già mamma di due figli piccoli, una bambina e un bambino.

Trento, 39enne incinta al sesto mese morta in sala parto, procura apre fascicolo - Secondo la direzione sanitaria dell’ospedale Santa Chiara si sarebbe trattato di una infezione fulminante; il legale della famiglia: “I batteri che provocano quello shock si trovano nel formaggio a latte crudo”

Scontro mortale sulla SS16: perdono la vita una donna incinta e il suo compagno - L'auto, guidata dalla donna originaria di Ortona, è stata urtata violentemente da un minivan. Da rainews.it

