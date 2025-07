Incidente tra due auto sulla Statale Appia | quattro feriti

Tempo di lettura: < 1 minuto Incidente lungo la Statale Appia, in direzione Montesarchio, a pochi metri dal bivio per contrada Pino e Castelpoto. Lo scontro, di tipo laterale, ha coinvolto due veicoli: una Smart e una Fiat Seicento. Il bilancio è di quattro persone ferite, prontamente soccorse dal personale del 118 intervenuto sul posto. I feriti sono stati trasportati in ospedale per le cure necessarie. Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i Vigili del Fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dell’area e la Polizia Municipale, incaricata di effettuare i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

