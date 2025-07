Incidente tra auto sull’autostrada A4 tra Desenzano del Garda e Sirmione | 11 persone coinvolte e traffico in tilt

Brescia, 27 luglio 2025 – Incidente sull’Autostrada A4 in direzione Milano poco dopo le 13 di oggi, domenica 27 luglio. Lo scontro è avvenuto tra i caselli di Sirmione e Desenzano del Garda. Dalle prime informazioni, si tratterebbe di due diversi scontri,  avvenuti a poca distanza l’uno dall’altro. All'ingresso dello svincolo, un veicolo in avaria visto all’ultimo momento avrebbe causato un primo tamponamento. Una terza auto che seguiva è riuscita a rallentare, ma i mezzi incolonnati non hanno frenato in tempo, innescando un secondo tamponamento. Sarebbero sei le auto coinvolte e  undici le persone soccorse, fortunatamente ferite in modo lieve. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incidente tra auto sull’autostrada A4 tra Desenzano del Garda e Sirmione: 11 persone coinvolte e traffico in tilt

In questa notizia si parla di: auto - desenzano - garda - sirmione

Desenzano Vespa Rent Vai su Facebook

Incidente tra auto sull’autostrada A4 tra Desenzano del Garda e Sirmione: 11 persone coinvolte e traffico in tilt; Torna sul Garda la 1000 Miglia: il percorso dell'edizione 2025; Terribile schianto in tangenziale, coinvolte 3 auto: un ferito in gravi condizioni.

Incidente in A4 tra Sirmione e Desenzano: code e traffico - Lo scontro fra più veicoli è avvenuto all’altezza del casello di Desenzano del Garda. Riporta giornaledibrescia.it

Incidente A4 tra Sirmione e Desenzano: traffico in tilt - Incidente tra Sirmione e Desenzano: mattinata di disagi in A4 Un grave incidente A4 ha causato significativi disagi al traffico veicolare questa mattina, mercoledì 25 giugno. Si legge su gardanotizie.it