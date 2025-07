Incidente tra auto e ambulanza del 118 | quattro feriti medico e infermieri in codice rosso

Correva per raggiungere un intervento e prestare soccorso ai feriti di un incidente quando un?ambulanza del 118 è rimasta coinvolta in uno scontro con un?auto: è. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Incidente tra auto e ambulanza del 118: quattro feriti, medico e infermieri in codice rosso

In questa notizia si parla di: incidente - auto - ambulanza - feriti

Cortona, grave incidente a Tavarnelle: scontro moto-auto, 37enne portato in ospedale - Cortona (Arezzo), 28 giugno 2025 – Grave incidente stradale sulla Sr71 in località Tavarnelle di Cortona.

Incidente a Torino Madonna di Campagna: scontro tra due auto all'incrocio, una resta ribaltata su un fianco - Un incidente si è verificato all'ora di pranzo di oggi, giovedì 15 maggio 2025, all'incrocio tra corso Grosseto e corso Potenza a Torino.

Incidente sulla Agrigento - Raffadali, scontro fra due auto: un ferito grave - Incidente stradale con un ferito grave sulla statale 118 Agrigento - Raffadali. All'altezza della galleria Santa Lucia si sono scontrate una Land Rover e una Fiat Punto.

Grave incidente tra un’ambulanza in servizio e un’auto: un morto e 5 feriti #sosemergenzalive #sosemergenza #vigilidelfuoco #poliziadistato #poliziastradale #carabinieri #graveincidente Vai su X

San Giovanni Rotondo, tragico scontro tra un’ambulanza e un’auto: un morto e 5 feriti Un terribile incidente stradale si è verificato poco fa lungo la strada provinciale 58, che collega Manfredonia a San Giovanni Rotondo, nel foggiano. A scontrarsi, per quell Vai su Facebook

Incidente tra auto e ambulanza del 118: quattro feriti, medico e infermieri in codice rosso; Ambulanza contro auto a Bari, otto feriti: tre sono gravi; Ambulanza in emergenza evita un’auto in curva e finisce contro il guardrail: a bordo un bambino e la mamma. Qu.

Incidente tra auto e ambulanza del 118: quattro feriti, medico e infermieri in codice rosso - Correva per raggiungere un intervento e prestare soccorso ai feriti di un incidente quando un’ambulanza del 118 è rimasta coinvolta in uno scontro con un’auto: è successo in via Giulio Petroni, al qua ... Da msn.com

Ambulanza contro suv a Bari, cinque feriti - È di cinque feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno alle 8. Scrive msn.com