Incidente sull’A4 Milano-Torino | 4 morti e 1 ferito gravissimo Un 70enne sarebbe entrato contromano provocando la strage

Milano, 27 luglio 2025 – Tragico incidente sull’A4 Torino-Milano, tra Novara Est e Marcallo Mesero. Quattro persone sono morte in un incidente tra due auto sulla Torino-Milano, tra Novara Est e Marcallo Mesero. Un' altra persona è stata trasportata in elicottero in codice rosso all'ospedale di Niguarda. Sul luogo dell'incidente il 118 di Novara. Il tratto autostradale è stato chiuso. L’incidente si è verificato nei pressi della diramazione che porta all'aeroporto di Malpensa. Ancora da accertare cause e dinamica dell'accaduto. In autostrada contromano. Sul posto anche la Polizia stradale di Novara Est, competente su quel tratto di autostrada, al lavoro per stabilire la dinamica dell'incidente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incidente sull’A4 Milano-Torino: 4 morti e 1 ferito gravissimo. Un 70enne sarebbe entrato contromano provocando la strage

Bimbo di 3 anni cade dal balcone a Milano, l’incidente mentre i genitori erano in casa: «Fuori pericolo». Come sta - È fuori pericolo il bambino di tre anni precipitato dal secondo piano della sua abitazione a Milano. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi 12 maggio in un condominio in via Baroni, nella zona Sud di Milano Gratosoglio.

Incidente tra moto e camion a Milano: morta motociclista di 37 anni - Milano, 15 maggio 2025 –  Incidente stradale tragico a Milan o, nel tardo pomeriggio di oggi in via Arcivescovo Calabiana, in zona Corso Lodi.

Milano, incidente tra una moto e un furgone in via Calabiana: gravissima una donna - Incidente a Milano nella serata di giovedì 15 maggio. Una donna di 37 anni è stata soccorsa in condizioni gravissime in seguito a un sinistro avvenuto in via Calabiana, all'altezza dell'intersezione con via Ortles e via Cassano d'Adda.

Aveva 22 anni Martina Gillio, morta 24 ore dopo essersi sentita male mentre si allenava in una palestra, la Gym Studio, di Poirino, in provincia di Torino. La dichiarazione di decesso ieri sera in ospedale, alle Molinette di Torino, dove era stata portata d'urgenz Vai su Facebook

