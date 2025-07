Incidente sulla Torino-Milano 4 morti

Quattro persone sono morte in un incidente tra due auto sulla Torino-Milano, all'altezza di Marcallo Mesero, tra Novara Est e questa uscita autostradale. Una persona inoltre è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in codice rosso in elicottero all'ospedale Niguarda a Milano. Sul posto il 118 e le forze dell'ordine. La dinamica è ancora in corso di accertamento.

Bimbo di 3 anni cade dal balcone a Milano, l’incidente mentre i genitori erano in casa: «Fuori pericolo». Come sta - È fuori pericolo il bambino di tre anni precipitato dal secondo piano della sua abitazione a Milano. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi 12 maggio in un condominio in via Baroni, nella zona Sud di Milano Gratosoglio.

Incidente tra moto e camion a Milano: morta motociclista di 37 anni - Milano, 15 maggio 2025 –  Incidente stradale tragico a Milan o, nel tardo pomeriggio di oggi in via Arcivescovo Calabiana, in zona Corso Lodi.

Milano, incidente tra una moto e un furgone in via Calabiana: gravissima una donna - Incidente a Milano nella serata di giovedì 15 maggio. Una donna di 37 anni è stata soccorsa in condizioni gravissime in seguito a un sinistro avvenuto in via Calabiana, all'altezza dell'intersezione con via Ortles e via Cassano d'Adda.

Il racconto della vittima dell’aggressione avvenuta a Torino, in zona Barriera di Milano, nei pressi della piscina abbandonata e abitata da disperati Vai su Facebook

In Liguria 7.960 incidenti stradali nel 2024 con 62 morti +12,7% - 960 gli incidenti stradali in Liguria nel 2024 in crescita del 5,7% rispetto ai 7.

A Milano più incidenti ma con meno morti: a rischio soprattutto i pedoni. La mappa dei sinistri - La diminuzione nel numero dei morti sulle strade fa tirare un sospiro di sollievo ma il bilancio complessivo degli incidenti in città, nel 2024, è peggiorato.