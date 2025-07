Incidente sulla Torino-Milano 4 morti Un’auto viaggiava contromano

Quattro persone sono morte in un incidente tra due auto sulla Torino-Milano, all’altezza di Marcallo Mesero, tra Novara Est e questa uscita autostradale. Una persona inoltre è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in codice rosso in elicottero all’ospedale Niguarda a Milano. Sul posto il 118 e le forze dell’ordine. La dinamica è ancora in corso di accertamento ma secondo i primi accertamenti una delle due auto era contromano. Si tratta della vettura guidata da un uomo sulla settantina, che si è schiantata in un frontale contro un’altra auto, i cui tre occupanti sono deceduti nell’impatto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Incidente sulla Torino-Milano, 4 morti. Un’auto viaggiava contromano

