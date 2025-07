Incidente sulla Laurentina padre e figlio di 7 anni investiti mentre camminano sul bordo della strada

Un 35enne originario del Banglades è rimasto ferito ad Ardea, vicino a Roma, dopo essere stato urtato lateralmente da una Lancia Ypsilon condotta da una 50enne romana che, a causa della scarsa visibilità . L'incidente è avvenuto nella serata di sabato lungo la via Laurentina, altezza civico 106. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Incidente Laurentina, perde il controllo della moto: morto un 43enne - Diciassette. È il numero dei morti sulle strade di Roma e provincia in questo giugno. Quasi una vittima al giorno.

Tragico fuori strada con la moto: perde la vita un motociclista di 43 anni. I soccorritori non sono riusciti a salvarlo. Il drammatico incidente lungo la via Laurentina - ABBONATI A DAYITALIANEWS Un incidente mortale si è verificato giovedì sera, intorno alle ore 20:00, sulla via Laurentina, una delle principali arterie che collega Roma al suo hinterland.

Tredicenne morta in incidente sulla Laurentina: l’amica della mamma condannata a due anni e otto mesi - Betti Sonsirie ha patteggiato una pena a due anni e otto mesi di reclusione per la morte della figlia 13enne di una sua amica, con la quale era andata a cena.

