Incidente su SS16 a Mola di Bari auto contro van | morta 33enne incinta

(Adnkronos) – Una donna di 33 anni, incinta, è morta in un grave incidente avvenuto nella notte tra sabato 26 luglio e domenica 27 sulla statale 16 in direzione Brindisi, all'altezza di Mola di Bari.  La vittima, che era di Ortona (Chieti), era alla guida di un'auto che si è scontrata con un van.

