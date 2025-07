Incidente stradale tra due auto una finisce contro un palo | un ferito

CAROVIGNO - Un altro incidente stradale su di una provinciale del Brindisino: due auto coinvolte, un ferito, per fortuna in maniera non grave. È successo nella serata di ieri, sabato 26 luglio 2025, sulla sp 35, la strada che collega San Vito Dei Normanni a Specchiolla.I due mezzi coinvolti sono. 🔗 Leggi su Brindisireport.it