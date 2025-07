Incidente stradale sulla Cilentana | tre auto coinvolte traffico paralizzato

Pomeriggio complicato per chi viaggiava lungo la Strada Statale 18 Cilentana. All’altezza dello svincolo di Agropoli Sud, un incidente stradale ha mandato in tilt la circolazione, provocando lunghe code in entrambe le direzioni. Nel sinistro sarebbero rimaste coinvolte almeno tre autovetture. Le. 🔗 Leggi su Salernotoday.it