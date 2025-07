Incidente stradale a Mola dopo un matrimonio muoiono una donna incinta al sesto mese e il marito

Una donna al sesto mese di gravidanza è morta con suo marito, ed altre cinque persone, tra cui un bimbo di 9 anni, sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa attorno all’una, sulla statale 16 in direzione sud, all’altezza di Mola di Bari. La donna incinta, secondo quanto riporta Repubblica, si chiamava Sara Turzo (era originaria di Ortona, in provincia di Chieti): è stato impossibile per i medici salvare almeno il feto. Lo scontro con il van di cittadini ucraini. Turzo si trovava a bordo di un’auto con altre due persone, il marito, deceduto anche lui alcune ore dopo in ospedale, e un’altra donna di 29 anni. 🔗 Leggi su Open.online

