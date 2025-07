Incidente mortale sulla A4 | tra le vittime Mario Paglino e Gianni Grossi designer di Barbie

Compagni nella vita e nel lavoro, nel 1999 avevano fondato Magia2000, società che collabora con Mattel. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Incidente mortale sulla A4: tra le vittime Mario Paglino e Gianni Grossi, designer di Barbie

In questa notizia si parla di: incidente - mortale - vittime - mario

Incidente mortale sulla A1: muore Antonella Danese, insegnante salentina, 3 feriti - La 57enne si stava recando a Maranello per far visita al figlio ingegnere della Ferrari. Una donna è morta e tre persone sono rimaste ferite in un grave incidente avvenuto nel pomeriggio di giovedì lungo l’autostrada A1, al chilometro 73, nel tratto tra Parma e Piacenza.

Incidente mortale ad Aurelio: scooterista muore dopo lo scontro con un mezzo dell’Esercito - Tragico incidente nella notte tra martedì e mercoledì 14 maggio in piazza San Giovanni Battista de La Salle, nel quartiere Aurelio a Roma.

Incidente mortale: 23enne travolta e uccisa da un'auto - Una ragazza di 23 anni è morta dopo essere stata investita da una persona alla guida di un'automobile in via Bruno Buozzi a Dinegro.

Incidente mortale sulla SS7 Appia: due vittime e tre feriti Vai su Facebook

Mario Paglino e Gianni Grossi (noti designer di Barbie), Amodio Giurni e Egidio Ceriano: le vittime dell'incidente sull'A4; Incidente mortale sulla A4: tra le vittime Mario Paglino e Gianni Grossi, designer di Barbie; Incidente sull’A4 Milano-Torino: 4 morti e una giovane ferita gravissima. La strage provocata da un anziano contromano.

Incidente mortale sulla A4: tra le vittime Mario Paglino e Gianni Grossi, designer di Barbie - Nell'incidente avvenuto oggi sull'autostrada A4 fra Novara Est e Mercallo Mesero sono morti anche Mario Paglino e Gianni Grossi, compagni nella vita e nel lavoro. Si legge su msn.com

Incidente contromano sull'A4, morti i designer delle Barbie: chi erano Mario Paglino e Gianni Grossi, compagni nella vita e nel lavoro - Nell'incidente avvenuto oggi sull'autostrada A4 fra Novara Est e Mercallo Mesero sono morti anche Mario Paglino e Gianni Grossi, compagni nella vita e nel lavoro. Lo riporta ilmessaggero.it