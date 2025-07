Incidente mortale nella Bergamasca | chiusa la galleria Montenegrone lungo la statale della ValSeriana

Bergamo, 27 luglio 2025 – Ancora un vittima, la terza, questa mattina nella Bergamasca. Un incidente si è verificato all’interno della Galleria Montenegrone, chiusa dall’Anas per poter procedere ai soccorsi. Chiuso un tratto della SS della Valseriana, un decesso. A seguito di incidente all'interno della galleria Montenegrone al km 7,200 è stata chiusa provvisoriamente la strada statale 671 della Valseriana, tra i comuni di Scansorosciate e Villa di Serio, in provincia di Bergamo. Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti 2 veicoli, si registra una vittima. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incidente mortale nella Bergamasca: chiusa la galleria Montenegrone, lungo la statale della ValSeriana

