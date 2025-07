Incidente mortale in Piemonte | muore un 46enne originario del Fortore

Tempo di lettura: < 1 minuto Tragedia in Piemonte lungo la strada provinciale 661 dove ha perso la vita in un incidente Antonio Sassone, classe 1979, originario di Montefalcone di Val Fortore. A causa dell’alta velocità , la Ford Kuga sulla quale viaggiava come passeggero si è scontrata frontalmente con una BMW che veniva in direzione opposta. Per l’impatto entrambe le auto si sono ribaltate e per il 46enne non c’è stato nulla da fare nonostante i soccorsi tempestivi del personale del 118 con il supporto dei Vigili del Fuoco. Le altre tre persone coinvolte hanno riportato solo lievi contusioni, ma i sanitari hanno preferito trasportarli all’ospedale di Verduno in codice verde. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Incidente mortale in Piemonte: muore un 46enne originario del Fortore

In questa notizia si parla di: incidente - piemonte - originario - fortore

