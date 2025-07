Incidente mortale a Mola di Bari | muore Sara Turzo 33 anni incinta di 6 mesi

Scontro tra Fiat Punto e furgone Mercedes NCC: sei feriti, indagini per omicidio stradale. Un tragico incidente si è verificato nella notte sulla statale 16, all’altezza di Mola di Bari, in direzione Brindisi. A perdere la vita è stata Sara Turzo, avvocato di 33 anni originaria di Ortona, al sesto mese di gravidanza. La donna era a bordo di una Fiat Punto quando si è scontrata con un furgone Mercedes Vito, un mezzo NCC (noleggio con conducente), che trasportava una famiglia ucraina in vacanza. Rientrava da un matrimonio con due amici. Secondo le prime ricostruzioni, Sara Turzo stava rientrando da una festa di matrimonio insieme a due amici, una donna di 29 anni e un uomo di 30, entrambi rimasti feriti e ricoverati negli ospedali di Monopoli e Bari. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Incidente mortale a Mola di Bari: muore Sara Turzo, 33 anni incinta di 6 mesi

In questa notizia si parla di: incidente - mola - bari - sara

Auto finisce fuori strada e si ribalta: incidente nella notte tra Torre a Mare e Mola - Un grave incidente si è verificato nella tarda serata di ieri, giovedì 15 maggio, sulla complanare della statale 16, tra Torre a Mare e Mola.

Mola di Bari, statale 16: incidente, morta 33enne Nella notte - Intorno alle 3 lo scontro tra un’auto e un van, per cause da dettagliare. L’incidente si è verificato all’altezza dello svincolo per Mola di Bari della strada statale 16, carreggiata sud.

Incidente tra auto e van sulla Statale a Mola di Bari, dramma dopo matrimonio: morta donna incinta, 5 feriti - Una 33enne al sesto mese di gravidanza è morta in un incidente stradale insieme al marito 30enne: la loro auto si è schiantata contro un van

La donna di 33 anni, di Ortona, coinvolta nello schianto a Mola di Bari. Nello scontro anche 5 feriti Vai su Facebook

Terribile incidente dopo il matrimonio: morti una donna incinta e il marito; Incidente a Mola di Bari, auto finisce contro un van: muore una 33enne incinta al ritorno da un matrimonio. In sei rimangono feriti; Incidente al rientro dal matrimonio sulla statale 16, a Mola muore avvocata 33enne incinta al sesto mese. Aperta un'inchiesta.

Incidente sulla statale 16 a Mola di Bari: morta Sara Turzo, 33enne incinta al sesto mese - Nella notte tra sabato e domenica, poco dopo l’una, un violento scontro tra un’auto e un van sulla statale 16, all’altezza di Mola di Bari , ha provocato la morte di Sara Turzo, 33enne originaria di O ... Secondo informazione.it

Terribile incidente dopo il matrimonio: morta una donna incinta al sesto mese - Scontro mortale tra un'auto e un minivan sulla statale 16, all'altezza di Mola di Bari. Si legge su today.it