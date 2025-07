Incidente in Abruzzo morti due napoletani | in auto trovati denaro contante monili e oro

La scoperta dei carabinieri dopo l'incidente: si indaga per capirne l'origine. Intanto, ipotizzato il reato di omicidio stradale per l'autista del bus. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: incidente - abruzzo - morti - napoletani

Ruba una Jaguar a Senigallia, intercettato in Abruzzo provoca un grave incidente dopo l'inseguimento - Lo hanno avvistato alle prime luci dell’alba al volante di una Jaguar, ma ha ignorato l’alt dei militari innescando un inseguimento che si è concluso con un violento schianto con un’utilitaria che stava sopraggiungendo nel senso opposto di marcia.

Perde il controllo della moto e viene sbalzato sull’asfalto: incidente in Abruzzo per un quarantenne di Terni - Incidente in Abruzzo per un motociclista quarantenne di Ferentillo. L’episodio si è verificato intorno alle 11 di ieri mattina, 22 giugno, lungo la strada statale 80 nel territorio di Arischia, in provincia de L’Aquila.

Moto contro auto: un altro incidente mortale in Abruzzo - Un altro incidente mortale ha macchiato di sangue la domenica in Abruzzo. È accaduto poco dopo le 14 a Castilenti, provincia di Teramo, in località Villa San Romualdo, come riporta l'Ansa.

La rassegna stampa Abruzzo di TvSei di giovedì 24 luglio 2025 sui principali quotidiani regionali abruzzesi e le prime pagine dei principali quotidiani... Vai su Facebook

Incidente in Abruzzo, morti due napoletani: in auto trovati denaro contante, monili e oro; Incidente tra un'auto e un bus di linea a Rivisondoli, morti due napoletani; Muoiono in un incidente in Abruzzo, 2 napoletani trovati con contanti e gioielli.

Incidente in Abruzzo, morti due napoletani: in auto trovati denaro contante, monili e oro - La scoperta dei carabinieri dopo l’incidente: si indaga per capirne l’origine. Scrive fanpage.it

Incidente tra un'auto e un bus di linea a Rivisondoli, morti due napoletani - Due persone sono morte e tre sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di sabato 26 luglio 2025 sulla statale 17 in Abruzzo, ... Riporta msn.com