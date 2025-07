Auto contromano in A4 tra i caselli di Milano e Torino, all'altezza di Mesero: 4 morti. Alla guida della vettura c'era un anziano di 82 anni (e non 70 come dalle prime informazioni), morto. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Incidente in A4, morti i designer delle Barbie: Mario Paglino e Gianni Grossi, compagni nella vita e nel lavoro. Chi era l'82enne alla guida dell'auto contromano