Incidente frontale sulla Torino-Milano quattro morti e un ferito grave | Settantenne era in autostrada contromano

È di quattro morti e un ferito il bilancio del grave incidente stradale avvenuto sull'autostrada Torino-Milano, tra Novara Est e Marcallo Mesero, in Lombardia al confine con il.

Incidente a Torino Madonna di Campagna: scontro tra due auto all'incrocio, una resta ribaltata su un fianco - Un incidente si è verificato all'ora di pranzo di oggi, giovedì 15 maggio 2025, all'incrocio tra corso Grosseto e corso Potenza a Torino.

Incidente a Torino Rebaudengo: scontro tra auto e camioncino che si ribalta col suo carico di macerie - Un incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 12 maggio 2025, in piazza Rebaudengo a Torino.

Incidente a Torino Aurora: scontro tra auto e scooter all'incrocio, grave il centauro - Un terribile incidente è avvenuto all'incrocio tra via Catania e via Buscalioni a Torino nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 16 maggio 2025.

Un'avaria al Radar FIR Milano sta bloccando i voli nei cieli nel Nord Ovest sia in arrivo che partenza. Al momento dirottati tantissimi voli con destinazione Torino, Genova, Malpensa, Linate, Verona, Bergamo. Il problema, iniziato alle 21 di sabato 28 giugno, rig

