Incidente fra ambulanza e suv in via Giulio Petroni | 5 feriti

S sarebbero cinque i feriti nell'incidente stradale avvenuto questa mattina, intorno alle 8.15 in via Giulio Petroni, che avrebbe coinvolto un'ambulanza del 118 e un suv.Le ferite peggiori, riporta l'Ansa, sarebbero state riportate da tre componenti dell'equipaggio sanitario. L'ambulanza era. 🔗 Leggi su Baritoday.it

