Ascoli Piceno, 27 luglio 2025 – La Procura di Ascoli ha aperto un’indagine per lesioni personali gravi con l’ipotesi di eccesso colposo nelle manovre di inseguimento nei confronti di uno dei tre carabinieri in servizio presso il Comando provinciale, coinvolti in un’operazione lo scorso 19 luglio. Il carabiniere era alla guida di una vettura civetta, una Renault Megane che era quindi priva di insegne. La pattuglia si è gettata all’inseguimento di un’auto sospetta, una Fiat Idea, che non si era fermata all’alt dei militari nel centro cittadino di Ascoli. Alla guida del veicolo fuggito si trovava un giovane di 31 anni residente a Moncalieri (Torino), affiancato da un uomo di 54, anch’egli piemontese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incidente durante l’inseguimento a tutta velocità : carabiniere indagato, fuggitivi feriti